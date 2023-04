Feuerwehr Velbert

FW-Velbert: Musikzug der Feuerwehr Velbert erwartet den Frühling an der Bleibergquelle

Velbert (ots)

Am Sonntag, 23.04.023, erweckt der Musikzug der Feuerwehr Velbert den Frühling mit einem ersten Frühjahrskonzert in der Bleibergquelle.

Nur mühsam erreichen wir derzeit Frühlingstemperaturen. Der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Velbert läuft jedoch schon auf Betriebstemperatur.

"Am 23. April um 17:00 Uhr in der Kirchhalle der Bleibergquelle sind wir dann in gewohnter Manier mit Volldampf da", so der Dirigent Armin Jakobi.

Dieser hat mit seinen rd. 50 Musikerinnen und Musiker ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt, an dem derzeit noch intensiv geprobt wird.

So geht es über frühlingshaft hochkarätigen Werken für symphonisches Blasorchester von Jan van der Rost und Alfred Reed hin zu bekannten Melodien aus Film und Musical. Auch musikalische Premieren für das Orchester sind dabei.

Spätestens nach dem Konzert ist der Frühling da. Der Musikzug freut sich auf sein Publikum.

Karten gibt es an den bisher bekannten Vorverkaufsstellen, bei den Musikern und an der Abendkasse.

