Feuerwehr Velbert

FW-Velbert: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person in der Hefel

Bild-Infos

Download

5 weitere Medieninhalte

Velbert (ots)

Am Montag, 03.04.2023, wurde die Feuerwehr Velbert zu einem Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person in das Gebiet Hefel in Velbert-Mitte alarmiert.

Auf Höhe des Gasthauses war es zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW gekommen.

Nach ersten Erkenntnissen war ein PKW mit einem weiteren geparkten PKW zusammengestoßen, woraufhin der Fahrer im Beinbereich eingeklemmt wurde.

Durch die Feuerwehr wurde umgehend eine technische Rettung mit hydraulischen Rettungsgerät eingeleitet.

Zeitgleich wurde der Patient durch den Rettungsdienst versorgt. Aufgrund der Schwere der Verletzung wurde ein Rettungshubschrauber zur Einsatzstelle nachgefordert.

Nach der erfolgreichen Rettung aus dem Fahrzeug wurde der Patient in eine Spezialklink nach Duisburg geflogen.

Die Einsatzstelle wurde an das VU-Team der Polizei Essen übergeben. Im #EinsatzfürVelbert waren die hauptamtliche Wache, die Löschzüge Velbert-Mitte, der Rettungsdienst der Feuerwehr Velbert, die Polizei sowie die Umweltbehörde des Kreises Mettmann.

Original-Content von: Feuerwehr Velbert, übermittelt durch news aktuell