Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, Messenger-Betrug

Lengerich (ots)

Eine 73-jährige Frau aus Lengerich wurde am Freitag (14.07.) Opfer eines Messenger-Betrugs. Die Frau erhielt auf ihrem Handy per Messenger eine Nachricht ihrer angeblichen Tochter. Darin stand, dass sie eine neue Handynummer hätte. Angefügt an die Nachricht war ein Foto der echten Tochter der 73-Jährigen. Im weiteren Chatverlauf wurde die Seniorin dann gebeten, eine Überweisung für die angebliche Tochter zu tätigen. Die Frau überwies das Geld und wurde kurze Zeit später erneut zu einer Zahlung aufgefordert. Die 73-Jährige wurde misstrauisch und bemerkte den Betrug. Die Polizei rät in diesem Zusammenhang: Gehen Sie niemals auf Geldforderungen ein, die per Messenger-Dienst an Sie gestellt werden. Rufen Sie die Angehörigen, die Sie angeblich anschreiben, unter der Ihnen bekannten Nummer an und klären Sie, ob der geschilderte Sachverhalt tatsächlich stimmt.

