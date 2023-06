Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Streit zwischen Auto- und Motorradfahrer - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Ein noch unbekannter Fahrzeugführer befuhr am Donnerstag, 29.06.2023, gegen 20.30 Uhr, die B518 und zeigte an nach links in die Öflinger Straße abzubiegen. Hinter diesem fuhren drei Kradfahrer. Beim Einbiegen in die Öflinger Straße hielt das Auto vor ihnen aus unbekannten Gründen auf Höhe der Verkehrsinsel an. Die Kradfahrer fuhren dann an diesem vorbei. Währenddessen soll der Autofahrer die drei Männer beleidigt und angeschrien haben. Als der letzte Kradfahrer am Auto vorbeifuhr, soll der Autofahrer Gas gegeben haben, wodurch es zum Zusammenstoß kam. Der 19-jährige Kradfahrer wurde dabei leicht verletzt. An seinem Motorrad entstand Sachschaden. Im Anschluss kam es zu einer Rangelei zwischen den vier Beteiligten. Anschließend verließ der Autofahrer unerlaubt die Unfallstelle. Das Polizeirevier Bad Säckingen (07761/9340) bittet Zeugen, die Angaben zum Autofahrer machen können, sich zu melden.

md/sk

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell