POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Tiengen: Auto auf Schotterparkplatz angefahren - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots) - In einem Mehrfamilienhaus in der Pommernstraße wurde am Freitag, 30.06.2023, gegen 00.40 Uhr, ein ausgelöster Rauchmelder gemeldet. Bei Eintreffen von Polizei und Feuerwehr war deutlich Rauch aus einer Wohnung im 2. Obergeschoss wahrnehmbar. Auf klingeln und klopfen wurde an der betroffenen Wohnung nicht geöffnet und so verschaffte sich die ...

mehr