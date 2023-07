Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Verkehrsunfall zwischen Radfahrer und Autofahrer

Rheine (ots)

Am Montagvormittag (17.07.) ist es an der Kreuzung Münsterstraße / Hörstkamp / Elpersstiege zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einer Autofahrerin gekommen. Eine 41-jährige Frau aus Salzbergen fuhr mit ihrem Volvo auf der Münsterstraße, aus Richtung Hovestraße kommend in Richtung Elpersstiege. An der Kreuzung fuhr sie weiter geradeaus, um auf der Elpersstiege weiter zu fahren. Im Kreuzungsbereich kam ihr ein 45-jähriger Radfahrer entgegen, der von der Elpersstiege nach links in die Straße Hörstkamp abbog. Der Radfahrer aus Spelle touchierte das Auto und stürzte. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der 45-Jährige nach Alkohol roch. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,6 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.200 Euro. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang noch einmal darauf hin: Wer Alkohol getrunken hat, sollte sein Rad stehen lassen. Schon ab einem Wert von 0,3 Promille können sich Radfahrende strafbar machen, wenn sie alkoholbedingte Ausfallerscheinungen zeigen. Dazu zählen zum Beispiel das Fahren in Schlangenlinien, Stürze oder das alkoholbedingte Verursachen von Unfällen. Man gilt in diesem Fall als relativ fahruntüchtig und die Fahrerlaubnis kann entzogen werden. Mehr Infos zu dem Thema gibt es auf der Homepage der Polizei Steinfurt: https://steinfurt.polizei.nrw/artikel/start-der-fahrradsaison-2023

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell