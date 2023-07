Polizei Steinfurt

POL-ST: Burgsteinfurt, Täter hebeln Fenster in Rohbau auf

Burgsteinfurt (ots)

Unbekannte Täter sind am vergangenen Wochenende in den Rohbau eines Mehrfamilienhauses an der Ochtruper Straße, zwischen Rotmannstraße und Kupferstraße, eingebrochen. Die Tat ereignete sich zwischen Samstag (15.07.2023) 18.00 Uhr und Montag (17.07.2023) 08.00 Uhr. Die Täter hebelten ein Fenster im Erdgeschoss brachial auf. Ob sie ins Gebäude eindrangen und etwas aus dem Rohbau entwendeten, ist Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei. Der Sachschaden liegt schätzungsweise bei einem mittleren dreistelligen Betrag. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Steinfurt unter der Telefonnummer 02551/15-4115 entgegen.

