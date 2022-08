Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1040) Einbruch in Wohnheim - Zeugenaufruf

Erlangen (ots)

Am Mittwochabend (24.08.2022) wurde in der Erlanger Innenstadt in ein Zimmer in einem Wohnheim eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Täter nutzte den kurzen Zeitraum zwischen 17:00 Uhr und 17:30 Uhr um in Abwesenheit des Bewohners in das Zimmer im 4. Obergeschoss in der Henkestraße einzubrechen und dieses sprichwörtlich zu verwüsten. Ob etwas gestohlen wurde stand bei Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

Jetzt ermittelt die Kripo Erlangen gegen unbekannt und bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 0911/2112-3333 zu melden.

Erstellt durch: Robert Sandmann

