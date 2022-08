POL-MFR: (1038) Wohnungseinbruch - Zeugenaufruf

Neustadt a.d.Aisch (ots) - Wie mit Pressemitteilung 1013 am 19.08.2022 berichtet, versuchten vier bislang Unbekannte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (19.08.2022) in Neustadt an der Aisch (Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim) einen Mann (20) zu überfallen. Die Kripo Ansbach bittet erneut um Hinweise. Das spätere Opfer befand sich gegen 01:45 Uhr auf ...

mehr