POL-MFR: (1036) Schadensträchtiger Scheunenbrand in Unterlindelburg

Nürnberg (ots) - Am Mittwochnachmittag (24.08.2022) kam es zu einem kuriosen Unfall in der Nürnberger Innenstadt. Ein Pkw geriet auf den Treppenabgang einer U-Bahnhaltestelle. Der 83-jährige Fahrer eines grünen Subaru geriet aus bislang ungeklärter Ursache um 13:40 Uhr im Bereich der Fußgängerzone mit seinem Pkw in den Treppenabgang der U-Bahnhaltestelle Lorenzkirche. Das Fahrzeug kam mit den beiden Vorderrädern ...

mehr