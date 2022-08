Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1037) Auf dem Heimweg überfallen - Erneuter Zeugenaufruf

Neustadt a.d.Aisch (ots)

Wie mit Pressemitteilung 1013 am 19.08.2022 berichtet, versuchten vier bislang Unbekannte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (19.08.2022) in Neustadt an der Aisch (Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim) einen Mann (20) zu überfallen. Die Kripo Ansbach bittet erneut um Hinweise. Das spätere Opfer befand sich gegen 01:45 Uhr auf dem Heimweg, als es kurz nach der Unterführung Alte Bahnhofstraße in Richtung Hampfergrundweg von dem Quartett angegangen wurde. Einer davon packte den 20-Jährigen und brachte ihn zu Boden. Ein anderer forderte mit ausländischen Akzent Geld. Nachdem sich der 20-Jährige weigerte, bekam er einen Schlag ins Gesicht. Konnte sich dann jedoch losreißen und flüchten. Durch den Sturz zu Boden zog sich das Opfer leichte Verletzungen an beiden Händen zu.

Täterbeschreibung:

Alle vier etwa 25 Jahre alt, schlank, zwei von ihnen hatten einen Vollbart, südländischer Typ, trugen Sportkleidung, einer von ihnen einen schwarzen Adidas Trainingsanzug mit schwarzen Streifen, ein anderer ein Oberteil vom Fußballclub Paris St. Germain.

Bislang fehlt von der Tätern jede Spur. Im Zuge der weiteren Ermittlungen durch die Kripo Ansbach wurde bekannt, dass in den Abend- und Nachtstunden (18./19.08.2022) in einem Waldstück zwischen Am Hutsberg und Beerbacher Weg unweit des Tatortes Jugendliche gefeiert haben sollen. Sofern es aus dieser Gruppe heraus verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Raubüberfall gegeben hat, werden etwaige Zeugen gebeten sich mit der Polizei unter der Rufnummer 0911/2112-3333 in Verbindung zu setzen.

