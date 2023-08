POL-SI: Kradfahrer nach Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt - #polsiwi

Siegen (OT Weidenau) (ots) - Die Polizei ermittelt derzeit in einem möglichen Eigentumsdelikt. Ein 66-jähriger Mann gab an, am Montagabend (28.08.2023) kurz vor Mitternacht durch zwei unbekannte männliche Personen im Bereich des Bahnhofs in Weidenau angesprochen worden zu sein. Auf Bitten händigte der Geschädigte den Personen sein mitgeführtes Mobiltelefon aus. ...

