Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf-Freckenhorst. Kleinkind und Vater bei Verkehrsunfall verletzt

Warendorf (ots)

Ein 4-jähriges Kleinkind und der 40-jährige Vater, beide aus Freckenhorst, wurden am Samstag, 17.06.2023, um 09.20 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Everswinkeler Straße in Freckenhorst verletzt.

Beide befuhren gemeinsam mit einem E-Scooter den Rad-/Fußweg neben der Everswinkeler Straße in Richtung Everswinkel. An der Einmündung zur Brückenstraßen beabsichtigten sie diese zu überqueren. Zeitgleich befuhr eine 35-jährige Freckenhorsterin mit ihrem Pkw die Everswinkeler Straße ebenfalls in Richtung Everswinkel. Die Frau bog an der Einmündung zur Brückenstraße nach rechts in diese ab. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Hierbei wurde der 40-Jährige auf die Motorhaube des Pkw aufgeladen, das Kleinkind geriet samt E-Scooter unter den Pkw. Beide wurden bei dem Verkehrsunfall verletzt und mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Everswinkeler Straße war während der Unfallaufnahme für ca. eine Stunde gesperrt.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell