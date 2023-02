Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Einbruch in Lokal

Mörfelden-Walldorf (ots)

Eine Cafe Bar in der Cranachstraße geriet am Sonntag (05.02.), in der Zeit zwischen 4.30 und 12.10 Uhr, in das Visier von Kriminellen.

Die Täter verschafften sich durch ein Fenster gewaltsam Zugang in das Lokal und durchsuchten anschließend sämtliche Räume nach Wertgegenständen. Ihnen fielen hierbei Geld, E-Zigaretten und Spirituosen in die Hände. Durch ihr rabiates Vorgehen hinterließen die ungebetenen Besucher zudem einen Schaden von etwa 2000 Euro.

Hinweise werden erbeten an die Polizei in Mörfelden-Walldorf (Kommissariat 41) unter der Telefonnummer 06105/4006-0.

