Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Geparkten BMW beschädigt und von der Unfallstelle geflüchtet.

Heppenheim (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch, dem 01.02.23, 15:30 Uhr bis Donnerstag, dem 02.02.23, 10:00 Uhr wurde auf dem Parkplatz der Odenwaldschule in Heppenheim, Ortsteil Oberhambach, ein dort geparkter, schwarzer, PKW BMW durch einen anderen Verkehrsteilnehmer beschädigt. An dem geparkten BMW entstand ein Schaden in Höhe von ca. 500 EUR. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei in Heppenheim sucht nach Zeugen, welche Hinweise auf den Verursacher geben können. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Heppenheim unter der Rufnummer 06252 7060 in Verbindung zu setzen.

