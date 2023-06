Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Zeugen nach Auseinandersetzung gesucht

Warendorf (ots)

Gesucht werden Zeugen, die Angaben zu einer Auseinandersetzung machen können, die sich am Mittwochabend (14.6.2023, um 18 Uhr) im Ahlener Stadtpark zugetragen hat. Ein 48-jähriger Ahlener hielt sich seit Mittag in dem Park auf. Zwischen 17.40 Uhr und 18.20 Uhr kam es zu einer Auseinandersetzung mit zwei Personen, die er um eine Zigarette gebeten hatte. Im weiteren Verlauf erhielt der 48-Jährige von einer dritten Person einen Messerstich in die Schulter, die er später im Krankenhaus behandeln ließ. Die Tatverdächtigen sind etwa 35 bis 40 Jahre alt, haben dunkle Haut, kurze dunkle Haare und einer trug eine kurze Jeanshose. Die anderen beiden trugen jeweils eine lange Hose. Wer hat die Auseinandersetzung gesehen? Wer kann Angaben zu den Tatverdächtigen machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

