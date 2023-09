Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Drei Blutproben nach Trunkenheitsfahren/Autofahrer deutlich betrunken unterwegs

Rhein-Sieg-Kreis (ots)

Am Freitag (22. September) fiel besorgen Autofahrerinnen gegen 20:10 Uhr ein Pkw auf, dessen Fahrer eine auffällige Fahrweise zeigte. Die beiden Frauen waren in ihrem Auto auf der Bundestraße 8 (B8) aus Richtung Altenkirchen kommend unterwegs. Vor ihnen fuhr ein 54-Jähriger, der seinen Wagen in leichten Schlangenlinien steuerte, ohne ersichtlichen Grund abbremste und teilweise in den Gegenverkehr geriet. Als der Mann in Uckerath an einer roten Ampel hielt, stieg eine der Frauen aus, öffnete die Fahrertür des Vorausfahrenden, drückte die Start/Stopp-Taste und forderte den Mann zum Aussteigen auf. Da die Frauen deutlichen Alkoholgeruch wahrnahmen, verständigten sie die Polizei. Diese führte eine Atemalkoholkontrolle durch, die einen Wert von rund 2,3 Promille ergab. Der Betrunkene, der stark schwankte, lallend sprach und verlangsamte Reaktionen zeigte, wurde zur Polizeiwache Hennef gebracht, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Den 54-Jährigen, dessen Führerschein sichergestellt wurde, erwartet eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. Am Samstag (23. September) fiel zwei Frauen in Lohmar-Donrath gegen 22:00 Uhr ein verdächtiges Fahrzeug auf. Auch hier saßen die Frauen in einem Auto und fuhren hinter einem Pkw, der auffallend langsam und in Schlangenlinien fuhr. Die Fahrzeuginsassinnen verständigten die Polizei und folgten dem offenbar betrunkenen Autofahrer, bis die Beamten eintrafen und den auffälligen Pkw anhielten. Ein gegen 22:30 Uhr durchgeführter Atemalkoholtest ergab hier einen Wert von gut 2,2 Promille. Der 66-jährige Fahrer wollte sich der Mitnahme zur Polizeiwache widersetzen und wehrte sich körperlich. Nachdem ihm auf der Polizeiwache Siegburg ein Arzt eine Blutprobe entnahm und der 66-Jährige erneut Widerstand leistete, wurde er zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen. Die Polizisten stellten die Polizisten den Führerschein und den Fahrzeugschlüssel des Betrunkenen sicher und fertigten eine Strafanzeige unter anderem wegen Trunkenheit im Verkehr, Widerstandes gegen und tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte. Am frühen Sonntagmorgen (24. September) kam es in Siegburg zu einer dritten Trunkenheitsfahrt im Zuständigkeitsbereich der Polizei im Rhein-Sieg-Kreis. Gegen 02:35 Uhr meldete eine Pkw-Fahrerin auf der Landstraße 331 (L331), dass vor ihr in Höhe der Ortschaft Stein in Fahrtrichtung Hennef ein Daimlerchrysler mit deutlichen Schlangenlinien fahren würde. In Höhe der Autobahnauffahrt Hennef konnte eine Streifenwagenbesatzung das gemeldete Fahrzeug sichten, dass bei etwa 130 km/h die gesamte Fahrbahnbreite nutzte. Der Wagen wurde zur Frankfurter Straße gelotst und dort angehalten. Der 43 Jahre alte Fahrer pustete bei einer Atemalkoholkontrolle knapp 1,8 Promille. Auch ihm wurde durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Die Polizisten stellten den Führerschein sicher und fertigten eine entsprechende Strafanzeige. (Uhl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell