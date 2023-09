Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Zivil-Polizisten stellen Ladendieb

Siegburg (ots)

Am Donnerstag (21. September) beobachteten Zivilbeamte der Polizei in Siegburg einen Ladendieb und nahmen ihn vorläufig fest. Gegen 17:20 Uhr beobachteten die Zivil-Polizisten, wie ein 40 Jahre alter Mann aus Sankt Augustin ein Bekleidungsgeschäft am Siegburger Markt betrat. Da den Beamten die Tasche des 40-Jährigen verdächtig vorkam, folgten sie ihm in das Geschäft. Dort konnte beobachtet werden, wie der Verdächtige mit einer mutmaßlichen Kundin sprach, eng beieinanderstand und dann auch gemeinsam mit der Frau Richtung Ausgang ging, ohne den Kassenbereich zu passieren. Als der Sankt Augustiner das Geschäft nach fünf Minuten verließ, schien die zuvor flache Tasche prall gefüllt. Unmittelbar nach Verlassen rannte der Sankt Augustiner in Richtung Mühlenstraße. Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf und konnten den Verdächtigen nach etwa 150 Metern ergreifen, als er gerade in ein geparktes Auto steigen wollte. Eine Nachschau in der Tasche bestätigte den Verdacht des Diebstahls: Im Inneren befanden sich etikettierte Kleidungsstücke im Wert von knapp 140 Euro. Diese konnten später wieder dem Geschäft übergeben werden. Bei der Durchsuchung des 40-Jährigen wurden mehrere tausend Euro Bargeld gefunden. Das Geld stellten die Polizisten sicher, um dessen Herkunft abzuklären. Der Tatverdächtige, der bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten ist, musste später auf Grund fehlender Haftgründe entlassen werden. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahls. Die Ermittlungen hierzu dauern an. (Uhl)

