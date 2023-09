Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Baustellen Container aufgebrochen/Kupferkabel und Baumaschinen gestohlen

Neunkirchen-Seelscheid/Ruppichteroth (ots)

Am Montag (25. September) entdeckte der Mitarbeiter einer Baufirma in Neunkirchen-Seelscheid den Diebstahl von Kupferkabeln. Die Kabel im Wert von circa 6.000 Euro waren in einem Baustellencontainer eingeschlossen. Der oder die unbekannten Täter schnitten in der Zeit von Freitag (22. September), 17:00 Uhr, bis Montag, 06:50 Uhr, einen mittels Schlosses gesicherten Riegel am Container auf. Aus dem Inneren entwendeten sie ungefähr 18 Rollen mit Kupferkabel und zwei Seitenschneider. Die Täter konnten unerkannt von dem Baustellengelände im Sankt-Franziskus-Weg entkommen. Auch an einer Baustelle in Ruppichteroth brachen Unbekannte zwischen Sonntag (24. September), 08:00 Uhr, und Montag, 06:45 Uhr, einen Container auf. Dieser stand auf einer Baustelle zwischen den Ortschaften Hermerath und Büchel an der Kreisstraße 50 (K50). Die Beute bestand hier aus Baumaschinen im Wert von etwa 5.000 Euro. Ob die Taten miteinander in Verbindung stehen, ist bislang unklar. Hinweise zu den Tätern, oder zum Verbleib des Diebesguts nimmt die Polizei unter 02241 541-3121 entgegen. (Uhl)

