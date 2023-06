Polizei Duisburg

POL-DU: Buchholz: Mutmaßlicher Dieb will sich selber die Fingerkuppe abbeißen

Duisburg (ots)

Der Ladendetektiv (53) eines Elektrofachmarktes an der Keniastraße hat am Montagnachmittag (26. Juni, gegen 17:25 Uhr) einen Mann gefasst, der offenbar mehrere Kameras stehlen wollte. Der 53-Jährige beobachtete, wie der Mann die Ware in seiner Tasche verstaute und sich dabei auffällig umschaute. Bevor der Mann durch den Detektiv im Kassenbereich angesprochen und gebeten wurde seine Tasche zu öffnen, hatte der mutmaßliche Dieb die Ware bereits zurück gelegt. Der mutmaßliche Dieb kam der Aufforderung seine Tasche zu öffnen zunächst nach, schlug und biss jedoch sodann um sich. Mit Unterstützung weiterer Mitarbeiter gelang es, den Mann bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten.

Die Einsatzkräfte brachten ihn ins Gewahrsam. Auf dem Weg dorthin beleidigte und bedrohte er die Beamten; außerdem versuchte er mehrfach einen von ihnen zu beißen. In der Gewahrsamszelle trat er einen Polizisten. Als der 31-Jährige seinen Fingerabdruck abgeben sollte, versuchte er sich eine Fingerkuppe abzubeißen und schmiss den Fingerabdruckscanner in Richtung eines Beamten. Alle Einsatzkräfte blieben dienstfähig.

In seinem Portemonnaie fanden die Polizisten ein Druckverschlusstütchen gefüllt mit Cannabis. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg ordnete ein Richter eine Blutprobe an, um festzustellen, ob der Randalierer Alkohol getrunken oder Drogen genommen hatte. Ein vorher durchgeführter Atemalkoholtest schlug positiv an.

Nachdem sich der Gemütszustand des Mannes abgeregt hatte, durfte er das Gewahrsam einen Tag später wieder verlassen. Der 31-Jährige muss sich jetzt mit einem Strafverfahren auseinandersetzen.

