POL-DU: Beeck: BMW gegen fünfjährigen Radfahrer - Unfallfahrer und Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

Gegen 22 Uhr hat auf der Straße Lange Kamp am Samstagabend (24. Juli, 22 Uhr) der Fahrer eines dunklen BMW offenbar ein Kind auf einem Fahrrad angefahren. Der Fahrer soll beim Verlassen eines Supermarktparkplatzes nicht auf den Fünfjährigen und seine Mutter geachtet haben, die gerade in Richtung Möhlenkampstraße unterwegs waren. Es kam zum Zusammenstoß und der Junge stürzte, sagten Mutter und Sohn später der Polizei. Der BMW mit dem Teilkennzeichen DU LC sei in Richtung Autobahn abgebogen und verschwunden, ohne dass sich der Fahrer um das Kind und seine Mutter kümmerte, seine Personalien hinterließ oder die Polizei rief. Einen Krankenwagen lehnten beide ab. Das Verkehrskommissariat 21 sucht jetzt Unfallzeugen und bittet auch den BMW-Fahrer, sich unter der Rufnummer 0203 2800 zu melden.

