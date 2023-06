Polizei Duisburg

POL-DU: Wanheimerort: E-Scooter-Fahrer rutscht auf nasser Straße und wird angefahren

Duisburg (ots)

Auf nasser Fahrbahn ist ein E-Scooter-Fahrer (21) am Donnerstagnachmittag (22. Juni, gegen 14:45 Uhr) über eine rote Ampel nahezu ungebremst auf die Kreuzung Wanheimer- und Rheintörchenstraße gefahren. Ein 50 Jahre alter Fahrer eines grauen Dacia fuhr zur selben Zeit bei Grün in die Kreuzung. Er konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr den jungen Mann auf dem E-Scooter an. Der 21-Jährige schleuderte über die Motorhaube gegen die Windschutzscheibe und fiel dann auf die Fahrbahn. Er verletzte sich an Ellbogen und Knien und kam zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Bei dem Unfall wurde die Lenkstange des E-Scooters durchbrochen. Der 21-Jährige gab später der Polizei gegenüber an, dass er an der Ampel zwar gebremst habe, wegen des Regens aber nicht rechtzeitig zum Stehen kam und auf der Fahrbahn weitergerutscht sei.

