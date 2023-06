Polizei Duisburg

POL-DU: Rheinhausen: Zeugenhinweis führt zu mutmaßlichen Drogendealern

Duisburg (ots)

Dank eines Zeugenhinweises hat die Polizei am Freitagabend (23. Juni, 21:30 Uhr) drei mutmaßliche Drogendealer im Bereich der Behringstraße/Joseph-Haydn-Straße stellen können. Bei der Kontrolle eines silberfarbenen Ford nahmen die Beamten Cannabisgeruch wahr und durchsuchten auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Duisburg sowohl den Wagen als auch die Insassen (eine 20-jährige Frau und zwei 22 und 23 Jahre alte Männer). Die Einsatzkräfte fanden unter anderem etwa 230 Gramm Cannabis in verschiedenen Tütchen, eine Feinwaage und eine größere Menge Bargeld dealertypisch aufgeteilt in viele kleine Scheine. Die Polizei nahm die drei Verdächtigen mit auf die Wache und schrieb eine Anzeige wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Cannabis und Zubereitungen.

