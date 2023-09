Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Experten der Polizei beraten zum Thema Taschendiebstahl/Landesweite Aktionswoche

Troisdorf (ots)

Am Donnerstag (28. September) beraten Experten der Polizei des Rhein-Sieg-Kreises zum Thema Taschendiebstahl. Im Rahmen einer landesweiten Aktionswoche stehen Beamte mit entsprechender Expertise zwischen 11:00 Uhr und 15:00 Uhr auf dem Fischerplatz in Troisdorf für interessierte Bürgerinnen und Bürger bereit. Unter dem Motto "Augen auf - Tasche zu" soll es Langfingern mit wertvollen Tipps schwergemacht und dem Taschendiebstahl vorgebeugt werden. Die Polizei gibt folgende Tipps und Hinweise: - Taschendiebe lassen sich sehr häufig am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute. - Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper. - Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm. - Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse. - Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah. - Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab.

Wer doch Opfer geworden ist, sollte schnellstmöglich die nächstgelegene Polizeibehörde aufsuchen, oder die 110 wählen. (Uhl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell