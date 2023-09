POL-ST: Greven, Lengerich, Autos aufgebrochen

Nordwalde (ots) - Aus bisher ungeklärter Ursache hat es am Freitagabend (08.09.23) in einer Fachwerkscheune an der Straße Scheddebrock, auf Höhe der Hausnummer 35, gebrannt. Eine Zeugin stellte gegen 19.00 Uhr auf dem benachbarten, derzeit unbewohnten Gehöft Rauch fest. Daraufhin wurde die Feuerwehr alarmiert. Als die Polizeikräfte am Brandort eintrafen, war das Feuer bereits gelöscht. An dem Gebäude - am Dachstuhl ...

