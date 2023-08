POL-PDWIL: Fahrzeug kommt aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und landet im Straßengraben

Dockweiler / Dreis-Brück, B 410 (ots) - Am 20.08.2023 gegen 08:29 Uhr befuhr ein 51-jähriger Motorradfahrer aus dem benachbarten Nordrhein-Westfalen die B 410 aus Richtung Kradenbach kommend in Richtung Dockweiler. An der Einmündung der B 410 auf die L 67 von Dockweiler nach Dreis-Brück beabsichtigte eine 23-jährige Fahrzeugführerin aus der VG Gerolstein mit ...

mehr