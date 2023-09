Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: iPad-Diebstähle gehen weiter

Siegburg (ots)

Am Mittwoch (27. September) brachen bislang unbekannte Täter in eine Grundschule an der Deutzer-Hof-Straße in Siegburg-Stallberg ein. Zwischen 00:00 Uhr und 06:30 Uhr hebelten sie ein Fenster zu einem Klassenzimmer auf, um sich so Zugang ins Innere zu verschaffen. Da die Klassenzimmertür verschlossen war, wurde diese ebenfalls aufgebrochen. Danach hebelten die Einbrecher vier weitere Türen auf, unter anderem die Tür zum Hausmeisterraum. Dort entnahmen sie einen Schlüssel und öffneten damit weitere Klassenzimmertüren. Etwa 120 Tablets der Marke Apple wurden entwendet. Wer Angaben zu den Einbrechern und/oder den iPads machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizei unter 02241 541-3121 in Verbindung zu setzen. (Re)

