Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Erst gemeinsam, dann gegeneinander

Schleusingen (ots)

Mittwochabend begaben sich zwei Männer im Alter von 30 Jahren in einen Einkaufsmarkt in der Suhler Straße in Schleusingen. Nachdem sie zunächst einen Ladendiebstahl begingen, entwendeten sie die Geldbörse einer Frau und versuchten, in einem anderen Geschäft mit dieser zu zahlen. Die Verkäuferin bemerkte, dass der Name auf der EC-Karte nicht mit der Person vor ihr übereinstimmen kann und verweigerte den Verkauf. Die Männer flüchteten und gerieten aus bislang nicht geklärten Gründen in Streit. Dieser eskalierte derart, dass einer der beiden ein Gartenwerkzeug von einem nahegelegenen Baumarkt entwendete und mit diesem auf den anderen Mann einschlug. Mit schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen kam der Verletzte mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus. Die Ermittlungen der Suhler Kriminalpolizei dauern an.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell