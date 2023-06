POL-OL: +++ Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn: Alleinbeteiligter Motorradfahrer prallt gegen einen Baum und wird schwer verletzt +++

Oldenburg (ots) - ++Raub unter Benutzung eines Messers++ Am Samstag, 10.06.2023, gegen 16:00 Uhr, soll es auf dem Parkplatz des Aldi Marktes an der Nadorster Straße in 26123 Oldenburg zu einem Raub gekommen sein. Das 34jährige Opfer erscheint mit einer Schnittverletzung am Arm bei der Polizei und gibt an, dass an o.g. Örtlichkeit ein Auto mit vier Personen angehalten haben soll. Diese seien auf ihn los und einer hätte ...

