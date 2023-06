Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Raub unter Benutzung eines Messers++Einbruch in Pkw++

Oldenburg (ots)

++Raub unter Benutzung eines Messers++ Am Samstag, 10.06.2023, gegen 16:00 Uhr, soll es auf dem Parkplatz des Aldi Marktes an der Nadorster Straße in 26123 Oldenburg zu einem Raub gekommen sein. Das 34jährige Opfer erscheint mit einer Schnittverletzung am Arm bei der Polizei und gibt an, dass an o.g. Örtlichkeit ein Auto mit vier Personen angehalten haben soll. Diese seien auf ihn los und einer hätte ihn mit einem großen Messer angegriffen, wodurch er eine Schnittwunde am Arm erlitten hätte. Seine Wertgegenstände seien ihm abgenommen worden und dann seien die Personen mit dem Pkw wieder geflüchtet. Die nicht unerheblichen Verletzungen am Arm mussten im Anschluss in einem Oldenburger Krankenhaus versorgt werden. Zeugen für diesen Vorfall gibt es bisher nicht. Wer Angaben hierzu machen kann, wird gebeten sich bei der Polizei Oldenburg unter 0441/790-4115 zu melden.(743860)

++Einbruch in Pkw++ In der Zeit vom 10.06.2023, 23:00 Uhr, und 11.06.2023, 00:30 Uhr, ist die Seitenscheibe eines auf dem Parkplatz des Kleingartenvereins an der Bürgerfelder Straße in 26127 Oldenburg abgestellten Pkw eingeschlagen worden, um so die Geldbörse aus der Mittelkonsole zu entwenden. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Oldenburg unter 0441/790-4115 zu melden. Weiter bittet die Polizei darum, Wertgegenstände nicht sichtbar und am besten gar nicht im Auto zu belassen!! (744913)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell