Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Autoaufbrüche im Stadtgebiet +++

Oldenburg (ots)

Zu mehreren Aufbrüchen von Autos kam es in den letzten beiden Tagen in Oldenburg, die Polizei sucht Zeugen.

In der Nacht vom 07. Juni auf den 08. Juni wurden zwei Autos aufgebrochen. Demnach nutzten die Täter die Gelegenheit und schlugen bei einem VW in der Alteneschstraße die Scheibe ein, aus diesem entwendeten sie eine Geldbörse. Bei einem Ford, der in der Brandenburger Straße geparkt war, wurde ebenfalls die Scheibe eingeschlagen und eine Tasche aus diesem gestohlen.

Am gestrigen Tag, in der Zeit von 16.00 - 23.00 Uhr, kam es zu einem Aufbruch im Mittelweg. Nachdem die Täter des geparkten Renault auch hier die Scheibe eingeschlagen hatten, wurde aus diesem eine Geldbörse entwendet.

In allen Fällen sucht die Polizei Zeugen der Tat. Diese können sich unter der Rufnummer 0441 - 7904115 melden. (735976)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell