Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Tödlicher Verkehrsunfall

Erfurt (ots)

Bei einem schweren Verkehrsunfall ist Donnerstagmittag in Erfurt ein 90-jähriger Mann ums Leben gekommen. Der Senior war als Beifahrer mit seiner 83-jährigen Ehefrau in einem Toyota auf der Straße Am Herrenberg stadtauswärts unterwegs gewesen. Als die Frau in Richtung Niedernissa abbiegen wollte, stieß sie mit einem entgegenkommenden 44-jährigen LKW-Fahrer zusammen. Dabei wurde die 83-Jährige schwer verletzt. Ihr Ehemann verstarb trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen noch an der Unfallstelle. Der LKW-Fahrer erlitt einen Schock. Zur Rekonstruktion des Unfallhergangs wurde ein Gutachter hinzugezogen. Die Landstraße musste voll gesperrt werden. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von etwa 15.000 Euro. (JN)

