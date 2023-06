Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Bad Zwischenahn Einbruch in OLB-Filiale Bad Zwischenahn

In der Nacht von Dienstag, 06.06.23, 23:30 Uhr, auf Mittwoch, 07.06.23,, 04:11 Uhr, werfen unbekannte Täter mit einem Gullideckel die rückwärtige Glasschiebetür der OLB-Filiale in Bad Zwischenahn, Peterstraße, ein. Anschließend begeben sich die Täter in den Innenraum und versuchen mittels eines Brecheisens Schließfächer aufzuhebeln. Dieses Vorhaben scheitert jedoch, so dass die Täter ohne Beute den Tatort verlassen müssen.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Bad Zwischenahn unter der Rufnummer 04403 9270 in Verbindung zu setzen.

