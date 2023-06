POL-OL: +++Pressemitteilung der Polizeistation Rastede: Kurioses Verhalten eines Verkehrsteilnehmers am Unfallort

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

Pressemitteilung der Polizeistation Rastede: Kurioses Verhalten eines Verkehrsteilnehmers am Unfallort

Am Donnerstag, gg. 08:40 Uhr, kam es auf der Metjendorfer Straße, Rastede, gegenüber der Weinhandlung Veritas zu einem leichten Verkehrsunfall. Der 23jährige Fahrer eines LKW wollte rückwärts in eine Grundstückzufahrt fahren. Dabei kam er mit einem Reifen in den Graben. Aus eigener Kraft konnte er das Fahrzeug nicht entfernen, es musste später durch einen Abschlepper geborgen werden. Es entstand geringer Sachschaden am Graben. Dadurch dass der LKW zum Teil auf der Fahrbahn stand, war die Metjendorfer Straße nicht passierbar. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer wollte sich damit jedoch nicht abfinden. Kurzerhand sägte er zwei Leitpfosten ab, um so die Engstelle über den Seitenstreifen zu passieren. Der Sachschaden dürfte etwa 200,-Euro betragen, ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet. Zeugen, die Hinweise auf diese Person geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Rastede unter der Rufnummer 04402/9165215 in Verbindung zu setzen.

