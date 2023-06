POL-OL: +++ PKW-Kontrolle führt zur Feststellung von mehreren Verstößen +++

Oldenburg (ots) - In der Nacht von Dienstag, 06.06.23, 23:30 Uhr, auf Mittwoch, 07.06.23,, 04:11 Uhr, werfen unbekannte Täter mit einem Gullideckel die rückwärtige Glasschiebetür der OLB-Filiale in Bad Zwischenahn, Peterstraße, ein. Anschließend begeben sich die Täter in den Innenraum und versuchen mittels ...

mehr