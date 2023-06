POL-OL: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Bad Zwischenahn Einbruch in den Beachclub Nethen

Oldenburg (ots) - Zu mehreren Aufbrüchen von Autos kam es in den letzten beiden Tagen in Oldenburg, die Polizei sucht Zeugen. In der Nacht vom 07. Juni auf den 08. Juni wurden zwei Autos aufgebrochen. Demnach nutzten die Täter die Gelegenheit und schlugen bei einem VW in der Alteneschstraße die Scheibe ein, aus diesem entwendeten sie eine Geldbörse. Bei einem Ford, der in der Brandenburger Straße geparkt war, wurde ...

