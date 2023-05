Polizei Gütersloh

POL-GT: Ermittlungsverfahren gegen zwei Tatverdächtige nach Brand an der Gütersloher Stadthalle eingeleitet

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Am frühen Sonntagmorgen (21.05., 01.30 Uhr) wurden Zeugen aufgrund einer ausgelösten Brandmeldeanlange auf eine versuchte Brandstiftung am Hintereingang (i.R. Königstraße) der Stadthalle Gütersloh aufmerksam.

Die Feuerwehr löschte ein Feuer an einem Rolltor. Weiterer Feuerschaden in dem Gebäude entstand nicht. Allerdings zog starker Rauch in das Gebäude und löste die Sprinkleranlage in dem Gebäudeabschnitt aus. Der Sachschaden befindet sich schätzungsweise im vierstelligen Eurobereich.

Zeugen beschrieben zwei Männer, welche sich vor dem Brand und der offensichtlichen Sachbeschädigung an dem Rolltor an dem Hintereingang aufgehalten haben. Sie rauchten, tranken Alkohol und gingen das Tor an.

Die zwei tatverdächtigen Männer wurden im Verlauf der polizeilichen Fahndungsmaßnahmen gegen 03.50 Uhr an der Herzebrocker Straße angetroffen werden. Die Männer (17 und 19 Jahre alt) wurden zur Wache gefahren. Dort wurden ihnen Blutproben entnommen. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren gegen sie wurde eingeleitet. Die Polizei sucht weitere Tatzeugen. Wer hat weitere verdächtige Beobachtungen rund um den Tatort gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

