LPI-SHL: Unfallflucht auf Parkplatz -Zeugen gesucht

Haindorf (ots) - Bereits am 14.08.2023 ereignete sich in der Hauptstraße in Haindorf eine Verkehrsunfallflucht. Eine 41-Jährige fuhr mit ihrem Honda von Schmalkalden nach Mittelschmalkalden. Unmittelbar nach dem Bahnübergang kam der Fahrerin in einer Kurve ein Transporter entgegen, der nach Angaben der Geschädigten teilweise die Gegenspur nutzte. Die Außenspiegel klatschen aneinander. Der Transporter-Fahrer setzte ...

