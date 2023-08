LPI-SHL: Unfall Pkw/Moped

Schmiedefeld am Rennsteig (ots) - Unbekannte Täter brachen in der Nacht zu Montag einen Bungalow in der Schmückestraße in Schmiedefeld am Rennsteig auf und entwendeten zwei elektrische Rasenmäher inklusive Akkus im Gesamtwert von ca. 270 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Suhler Polizei (03681 369-0) unter Angabe des Aktenzeichens 0219370 entgegen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Vivien Glagau Telefon: 03681 32 1504 E-Mail: ...

mehr