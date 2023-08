Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Haindorf (ots)

Bereits am 14.08.2023 ereignete sich in der Hauptstraße in Haindorf eine Verkehrsunfallflucht. Eine 41-Jährige fuhr mit ihrem Honda von Schmalkalden nach Mittelschmalkalden. Unmittelbar nach dem Bahnübergang kam der Fahrerin in einer Kurve ein Transporter entgegen, der nach Angaben der Geschädigten teilweise die Gegenspur nutzte. Die Außenspiegel klatschen aneinander. Der Transporter-Fahrer setzte seine Fahrt jedoch in Richtung Schmalkalden fort, ohne zu stoppen und seinen Pflichten nach einem Verkehrsunfall nachzukommen. Die Polizei bittet nun im Rahmen der Ermittlungen um Zeugenhinweise, die telefonisch (03693 591-0) unter Angabe des Aktenzeichens 0219905 entgegengenommen werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell