Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Versuchter Einbruch

Suhl (ots)

Zwei bislang unbekannte Männer trieben Mittwochmorgen gegen 07:15 Uhr in einem Wohnhaus in der Rudolf-Virchow-Straße ihr Unwesen. Die Eindringlinge machten sich an der Wohnungstür einer Seniorin zuschaffen. Dieser sprach die Unbekannten durch die Tür an, welche daraufhin fluchtartig das Haus verließen. Zeugen, die verdächtige Personen in Tatortnähe beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Suhler Polizei (03681 369-0) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell