Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Lunte gerochen und Betrug erkannt

Suhl/Meiningen (ots)

Vollkommen richtig reagierte ein 71-jähriger Mann aus Suhl Mittwochnachmittag. Betrüger versuchten ihr Glück bei ihm und gaukelten dem Mann vor, dass seine Tochter soeben einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hatte. Dem Senior kam alles sofort spanisch vor und geistesgegenwärtig fragte er den Anrufer, ob es sich bei der Tochter um Klara oder Karola handelt. Der Unbekannte antwortete sofort, dass es Klara war. Doch die Rechnung hatte der Betrüger ohne den 71-Jährigen gemacht, denn der hatte bewusst zwei falsche Namen angegeben, denn seine Kinder haben tatsächlich ganz andere Vornamen. Nachdem der Suhler auch noch nach dem Nachnamen fragte, beendeten die Unbekannten das Telefonat. Bleiben auch Sie so wachsam. Betrüger versuchten allein am Mittwoch sowohl in Meiningen als auch in Suhl in über 20 Fällen ihr Glück bei ahnungslosen Bürgerinnen und Bürgern. In keinem Fall hatten sie Erfolg. Dies soll auch so bleiben! Seien Sie also stets wachsam und lassen Sie sich nie um den Finger wickeln! Übergeben Sie keine Kontodaten, Wertgegenstände oder Bargeld! Beenden Sie das Telefonat und informieren Sie die Polizei!

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell