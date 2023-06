Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zwei Tatverdächtige nach drei Raubdelikten in der Südstadt und Innenstadt Hannovers festgenommen

Hannover (ots)

Nach gleich mehreren Raubdelikten hat die Polizei Hannover in der Nacht zu Samstag, 24.06.2023, zwei Tatverdächtige festgenommen. Die beiden 28 und 44 Jahre alten Männer stehen im Verdacht, innerhalb von nur einer Stunde einen Kioskmitarbeiter in der Südstadt sowie zwei Passanten in der Innenstadt mit einer Schusswaffe bedroht zu haben. Ziel war es, Bargeld zu erbeuten.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei und des Polizeikommissariats Hannover-Mitte betraten zwei Männer am Samstag gegen 0:10 Uhr einen Kiosk an der Marienstraße in der hannoverschen Südstadt. Sie bedrohten den 69 Jahre alten Mitarbeiter mit einer Schusswaffe und forderten Bargeld. Plötzlich ergriffen die Täter die Flucht und verschwanden ohne die erhoffte Beute.

Nur gut 25 Minuten später wurde der Polizei das nächste Raubdelikt gemeldet. Wieder drohten zwei Männer mit einer Schusswaffe und forderten Bargeld. Dieses Mal hatten sie es auf einen 48-jährigen Passanten am Aegidienkirchhof in Hannover-Mitte abgesehen. Als dieser erklärte, kein Bargeld dabei zu haben, ergriffen die Männer die Flucht.

Kurz vor 1:00 Uhr informierte dann ein 47-Jähriger die Polizei, nachdem er in der Straße "Goldener Winkel" mit einer Schusswaffe bedroht und durch zwei Täter um eine geringe Summe Bargeld erleichtert worden war.

Im Rahmen der Fahndung im näheren Umfeld konnte ein 44 Jahre alter Tatverdächtiger festgenommen werden. Die Festnahme des zweiten Tatverdächtigen erfolgte vor einer Lokalität in der Scholvinstraße. Dort hatte sich der 28 Jahre alte Tatverdächtige einem Türsteher offenbart, der die Polizei alarmierte.

Zeugen, die Hinweise zu den Taten beziehungsweise zu den beiden Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich im Polizeikommissariat Hannover-Mitte unter der Telefonnummer 0511 109-2815 zu melden. /ram

