Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen fordert fünf Verletzte - Wer kann Hinweise zu Hergang geben?

Hannover (ots)

Nach einem schweren Unfall auf dem Südschnellweg am Samstag, 17.06.2023, sucht die Polizei Hannover nach Zeugen. Ein Pkw war mit hoher Geschwindigkeit mit zwei vorausfahrenden Autos zusammengeprallt. Bei dem Zusammenstoß erlitten fünf Beteiligte leichte Verletzungen, darüber hinaus entstand ein größerer Sachschaden.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes befuhr am Samstag, 21:25 Uhr, eine 27-Jährige mit ihrem Toyota Yaris den rechten Fahrstreifen des Südschnellwegs in östliche Richtung. In Höhe Dreiecksteiche wechselte ein nachfolgender 41-Jähriger mit seinem Seat Ibiza auf den linken Fahrstreifen, um den Toyota zu überholen. Gleichzeitig näherte sich auf dem linken Fahrstreifen von hinten mit hoher Geschwindigkeit ein Audi Avant S6 mit einem 36-Jährigen am Steuer. Im weiteren Verlauf kam es zur Kollision der drei Fahrzeuge, indem der Audi zwischen die vorausfahrenden Pkw geriet. Durch den Aufprall verloren die 27-Jährige und der 41-Jährige jeweils die Kontrolle über ihre Fahrzeuge, die daraufhin in die Schutzplanken schleuderten.

Der 41 Jahre alte Autofahrer sowie dessen beiden Insassen, eine 34-jährige Frau sowie ein 10-jähriger Junge, wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Ebenfalls leichte Blessuren erlitt die 27-Jährige Toyota-Fahrerin sowie die 30 Jahre alte Beifahrerin aus dem Seat Ibiza. Den entstandenen Sachschaden bezifferte die Polizei mit insgesamt rund 16.000 Euro.

Die Polizei sucht Zeugen, die Informationen zum Unfallhergang geben können. Zudem wird der oder die Fahrerin eines silberfarbenen Seat gesucht, der hinter dem Audi Avant fuhr. Nach dem Unfall fuhr der Seat zwischen den Unfallfahrzeugen hindurch und verließ die Unfallstelle. Hinweise nimmt der Verkehrsunfalldienst der Polizei Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-1888 entgegen. /ram

