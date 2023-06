Polizeidirektion Hannover

POL-H: Wettbewerb: Polizei Hannover und Landeshauptstadt Hannover würdigen Plakatentwürfe zum Thema Zivilcourage

Hannover (ots)

Gemeinsam mit den Berufsbildenden Schulen (BBS) Multimedia der Region Hannover haben die Polizei Hannover und die Landeshauptstadt Hannover einen Plakatwettbewerb zum Thema Zivilcourage initiiert. Angehende Mediengestalterinnen und -gestalter entwarfen im Rahmen ihrer Ausbildung diverse Plakate, von denen am Freitag, 23.06.2023, die drei besten eine besondere Würdigung erfuhren.

Die Polizei rufen statt wegzuschauen oder Opfern von Unfällen oder Straftaten helfen waren zwei der zahlreichen Aspekte von "Zivilcourage", die die Auszubildenden der BBS im Rahmen ihrer Arbeiten in ihren Plakatentwürfen aufgegriffen und anschaulich dargestellt haben. "Niemand muss sich in Notfällen selbst in Gefahr bringen", sagt Gwendolin von der Osten, Präsidentin der Polizeidirektion Hannover. "Aber einen Notruf abzusetzen und sich bis zum Eintreffen der Polizei oder des Rettungsdienstes um Betroffene von Unfällen oder Straftaten zu kümmern, ist nicht nur meine Bitte, sondern auch eine gesetzliche Pflicht."

Im Rahmen einer Siegerehrung würdigte unter anderem Gwendolin von der Osten am Freitagvormittag in der BBS die drei gelungensten Plakatentwürfe und gratulierte den Gestalterinnen und Gestaltern zu ihrer Arbeit. Die Kooperation zwischen der BBS sowie Polizei Hannover und Landeshauptstadt soll demnächst auch für alle Bürgerinnen und Bürger sichtbar werden. Denn Ziel ist es, die drei Siegerentwürfe im Stadtgebiet auszuhängen und so die Bevölkerung für das wichtige Thema Zivilcourage zu sensibilisieren. /ram, kan

