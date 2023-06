Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Jugendfeuerwehr eine tolle Truppe

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Mönchengladbach-Rheydt, 24. und 25.06.2023, Rheydter Marktplatz (ots)

Die Feuerwehr Mönchengladbach freut sich auf das Turmfest in Mönchengladbach-Rheydt. Die Schutzengel beim Turmfest sind Jungs und Mädels der Jugendfeuerwehr Mönchengladbach.

- Eine tolle Truppe -

Insgesamt sind 97 Mädchen und Jungen in den verschiedenen Jugendfeuerwehrgruppen der Feuerwehr Mönchengladbach aktiv. Beim Turmfest wird die Gruppe aus Rheydt ein Heimspiel haben und von weiteren Gruppen aus der Jugendfeuerwehr unterstützt. Die Nachwuchsretter werden gemeinsam ganz besondere Feuerwehraktionen vorstellen. Ein großes Löschfahrzeug und ganz viele interessante technische Geräte, die bei der Feuerwehr für die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung benötigt werden, gehören dazu.

Natürlich wird es für alle kleinen und großen Besucher auch eine richtige Spritzwand geben. An dieser Wand können alle Feuerwehrfans mit einem richtigen Löschschlauch spritzen und verschiedene Aufgaben erfüllen. Zusätzlich werden an einem Infostand alle Fragen zum Thema Feuerwehr und zur Arbeit der Jugendfeuerwehr in Mönchengladbach beantwortet.

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell