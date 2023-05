Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Wiesensteig - Kontrolle von Motorrädern

Am Sonntag nahm die Polizei in Wiesensteig Motorradfahrer ins Visier.

Zwischen 11 Uhr und 17.15 Uhr kontrollierte der Verkehrsdienst Mühlhausen mit Unterstützung der Polizeireviere Geislingen, Göppingen und Uhingen den Verkehr in der Hauptstraße am Ortseingang von Wiesensteig. Insgesamt unterzogen die Beamten 82 Motorräder und zwei Autos einer Kontrolle. Es wurden 91 Personen überprüft. Dabei stellte die Polizei einen Geschwindigkeitsverstoß bei insgesamt 123 gemessenen Fahrzeugen fest. Außerdem fiel den Beamten auf, dass an vier Zweirädern die Betriebserlaubnisse wegen unzulässigen Fahrzeugteilen erloschen und an vier Motorrädern die Reifen abgefahren waren. Die Polizei stellte acht Mängelberichte aus. An einem Audi war ein Kurzzeitkennzeichen angebracht, das nicht für dieses Fahrzeug ausgegeben war. Auf den 38-Jährigen kommt nun eine Anzeige wegen Urkundenfälschung zu.

Die Polizei wird nicht nur zu Saisonbeginn den Verkehr in der Region verstärkt überwachen, um die größtmögliche Sicherheit für alle zu gewährleisten. Da sich dennoch gefährliche Situationen entwickeln können, rät die Polizei: Prüfen Sie Ihre Maschine vor dem Start in einem Funktions- und Sicherheitscheck. Testen Sie Elektronik und Licht, füllen Sie bei Bedarf Betriebsflüssigkeiten wie Öl oder Kühlwasser nach und überprüfen Sie, ob das Profil der Reifen ausreicht. Es sollte mindestens 2 mm betragen. Oftmals lohnt sich der Gang in eine Werkstatt - ein Expertenblick könnte böses Erwachen bei der ersten Spritztour verhindern.

Neben der Maschine kommt es vor allem aber auf die Fahrerin oder den Fahrer an. Steigen Sie nur ausgeruht und wach auf Ihr Zweirad. Lassen Sie sich Zeit und gewöhnen Sie sich langsam wieder an das Gefühl der Erlebniswelt Motorrad. Das Fahren in der Gruppe bereitet den meisten Motorradfahrern deutlich mehr Freude als allein zu fahren. Doch egal wie viele Köpfe mit auf Tour sind, jeder muss seinen auch benutzen und nicht einem Gruppenzwang verfallen. Jeder ist für sich und seine Fahrweise verantwortlich. Rechnen Sie an Kreuzungen damit, dass entgegenkommende Linksabbieger Sie übersehen und seien Sie bremsbereit. Die Hauptunfallursache stellt jedoch nach wie vor Geschwindigkeit dar. Gerade bei anspruchsvollen Strecken birgt das Fahren mit überhöhter Geschwindigkeit große Risiken: Hinter Kurven oder Kuppen befinden sich häufig Hindernisse, die man erst spät erkennt. Fahren Sie deshalb vorausschauend und passen Sie Ihre Geschwindigkeit an.

Bedenken Sie auch, dass der Winter Spuren auf den Straßen hinterlassen haben könnte. Straßenschäden oder Rollsplitt drohen auf vielen Strecken in der Region. Witterungsverhältnisse wie Sonnenstrahlen oder starke Seitenwinde können die Fahrt und das Kontrollieren der Maschine zusätzlich erschweren.

Schutzkleidung und Helm sind obligatorisch und sollten Standard sein. Protektoren nehmen die Aufprallenergie auf und verteilen sie auf eine größere Fläche. Bestenfalls können so Brüche vermieden und Prellungen reduziert werden. Bei einem unverhofften Sturz vom Motorrad haben die Hände zwangsläufig Bodenkontakt. Denn Gesetzen der Gravitation kann man nicht entkommen: Bei jedem Sturz sind die Hände unweigerlich betroffen. Deshalb gehören zu einer kompletten Ausrüstung eines Motorradfahrers selbstverständlich auch Handschuhe.

Die Polizei appelliert an die Vernunft: Respektieren Sie Ihre Grenzen und die Ihrer Maschine. Nur wer sich an Regeln hält, minimiert die Gefahr für sich und andere in einen Unfall verwickelt zu sein. Für die begonnene Saison wünscht die Polizei allen eine gute Fahrt!

