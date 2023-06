Polizeidirektion Hannover

POL-H: Hannover-Mitte: Taxifahrer und Zeugen unterstützen Polizei bei Festnahme eines flüchtigen Mannes

Hannover (ots)

Mit der Unterstützung durch Zeugen hat die Polizei Hannover in der Nacht zu Samstag, 24.06.2023, einen flüchtigen Mann gestellt und festgenommen. Bei einer Personenkontrolle hatte die Polizei zuvor festgestellt, dass gegen den 29-Jährigen ein offener Haftbefehl vorlag. Vor der Dienststelle ergriff der Mann die Flucht. Eine Taxifahrt und eine Autotür beendeten die Verfolgung schon wenig später.

Nach bisherigen Erkenntnissen kontrollierte eine Funkstreifenwagenbesatzung am späten Freitagabend gegen 23:20 Uhr eine fünfköpfige Personengruppe im Bereich der Augustenstraße. Dabei gab ein 29-Jähriger zunächst falsche Personalien an. Nachdem er die richtigen Daten genannt hatte, stellten die Einsatzkräfte fest, dass gegen den Mann ein offener Haftbefehl bezüglich der Verbüßung einer Restfreiheitsstrafe aus einer Verurteilung wegen räuberischeren Diebstahls vorlag. Die Beamten nahmen den Mann fest und brachten ihn zur Dienststelle in der Herschelstraße. Kurz vor dem Betreten des Kommissariats ergriff der 29-Jährige die Flucht.

Ein Taxifahrer, der die Situation bemerkte, ließ eine Polizeibeamtin einsteigen, die dadurch schnell zu dem Flüchtigen aufschließen konnte. Im Bereich der Odeonstraße wurden zudem Zeugen in ihrem Pkw auf die Verfolgung aufmerksam. Sie wendeten das Auto und schnitten dem 29-Jährigen den Weg ab, indem sie die Tür öffneten und ihn am Vorbeikommen hinderten. Kurz darauf wurde der Mann erneut festgenommen und zur Dienststelle gebracht. /ram

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell