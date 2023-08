Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verletzter Radfahrer - Unfallverursacher flüchtete

Wittlich (ots)

Am Montag, 07.08.2023 ereignete sich gegen 15:50 Uhr in der Bahnhofstraße in Wittlich-Wengerohr ein Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern, wobei ein Fahrradfahrer leicht verletzt wurde. Ein Jugendlicher befuhr mit seinem Fahrrad die Bahnhofstraße in Wittlich-Wengerohr in Richtung Eifelstraße. Auf dem Bürgersteig fahrend kam dem Jugendlichen ein Fahrradfahrer entgegen. Dieser fuhr plötzlich mit seinem Fahrrad auf die Straße. Der Jugendliche versuchte auszuweichen und kam hierbei zu Fall. Durch den Sturz wurde der Jugendliche leicht verletzt. Das Fahrrad wurde beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den verletzten Jugendlichen zu kümmern.

Der flüchtige Fahrradfahrer soll mit einem dunklen Fahrrad unterwegs und dunkel gekleidet gewesen sein. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Wittlich, unter 06571/9260 zu melden.

