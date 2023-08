POL-PDWIL: Zeugen gesucht

Wittlich-Wengerohr (ots) - Am Wochenende vom 04.08.2023 bis 06.08.2023, kam es zu einer Sachbeschädigung an einem PKW, welcher auf einem Parkplatz im Böblinger Flur in Wittlich-Wengerohr abgestellt wurde. Hier wurden beide Reifen der Fahrerseite zerstochen. Erst wenige Tage zuvor wurde an selber Stelle ein weiteres Fahrzeug beschädigt. Wer kann Hinweise zur Tat bzw. zum Täter geben? Hinweise werden von der ...

mehr